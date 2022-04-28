Московская школьница попала в больницу из-за обрушившегося на нее фонтана

Расколовшийся фонтан сломал ногу школьнице из Москвы

Школьницу из Москвы покалечил расколовшийся фонтан, установленный в одном из скверов города. 12-летняя девочка попала в больницу с переломом ноги, сообщает «МК».

Инцидент произошел вечером 27 апреля на 2-й Синичкиной улице. Пострадавшая играла в пустой чаше готовящегося к возобновлению работы фонтана, в результате верхняя часть конструкции обрушилась ей на ногу. Друзья помогли девочке освободить конечность из-под обломков, а очевидцы вызвали скорую помощь. Врачи диагностировали перелом плюсневой кости стопы.

По словам коммунальщиков, расколовшийся фонтан установили в 2012 году. Ранее верхняя чаша неоднократно падала, однако обходилось без травм. После инцидента конструкцию решили демонтировать и заменить клумбой.

В марте в Воткинске в больницу попал мальчик, решивший забраться на памятник Ленину рядом со школой. Статуя не выдержала его веса и раскололась, ребенок упал на землю вместе с верхней частью изваяния. Пострадавшего доставили в больницу без серьезных травм. В администрации города рассказали, что в прошлом памятник не раз ремонтировали после похожих поломок.