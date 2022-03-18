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В российском городе упал Ленин

В Воткинске школьник обрушили памятник Ленину и попал в больницу

Фото: страница «Воткинские Вести» во «ВКонтакте»

В российском городе упал памятник Владимиру Ленину. Инцидент произошел в Воткинске у школы номер 22 в микрорайоне Березовка по вине ребенка, сообщает «Сусанин».

По словам начальника управления образования администрации Воткинска Натальи Вотяковой, мальчик решил залезть на памятник, пока ждал друга около учебного заведения. Изваяние не выдержало его вес — верхняя часть памятника обрушилась. Виновник также пострадал при падении. Он попал в больницу, но травмы оказались не опасными.

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Вотякова отметила, что статуя у школы номер 22 ломается не в первый раз. Ранее его восстанавливали на месте, однако на этот раз решили убрать. «Памятник придется демонтировать, в таком виде его оставлять нельзя — и по этическим соображениям, и исходя из требований безопасности», — пояснила представитель городской администрации, добавив, что в будущем власти реставрируют или заменят изваяние.

Ранее мальчик из другого города России обнаружил ошибку на мемориальном камне Александру Пушкину. Ребенок из Иванова заметил, что цитата из стихотворения поэта «К Плюсковой» написана неправильно. В администрации города пообещали исправить надпись в ближайшее время.

Александра Качан
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