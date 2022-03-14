Мальчик из российского города нашел на памятнике Пушкину ошибку

Мальчик из Иванова обнаружил ошибку на мемориальном камне Пушкину

Мальчик из Иванова нашел ошибку на мемориальном камне, посвященном знаменитому поэту Александру Пушкину. Власти отметили внимательность ребенка, сообщает «Подъем».

Памятник установили более 20 лет назад — в 1999 году к 200-летию писателя. В центре камня находится табличка с цитатой из стихотворения поэта «К Плюсковой», однако одно из слов было написано неправильно: «И ненодкупный голос мой был эхо русского народа». В администрации города пообещали исправить ошибку в ближайшее время.

Кроме того, власти планируют связаться с заметившим недочет мальчиком. «Обещали выйти с ним на связь из управления образования, то есть найти. И потом мы обязательно найдем какую-нибудь возможность куда-то его пригласить. Может, какое-нибудь ближайшее мероприятие», — заявили в администрации.

Летом 2021 года ошибку обнаружили на памятнике императору Александру III, открытом накануне президентом России Владимиром Путиным в городе Гатчина. На монументе была неверно изображена одна из наград на груди государственного деятеля — оригинальный орден Святого Апостола Андрея Первозванного представлял собой звезду с восемью лучами, а на памятнике он стал шестилучевой звездой.