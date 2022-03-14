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Мальчик из российского города нашел на памятнике Пушкину ошибку

Мальчик из Иванова обнаружил ошибку на мемориальном камне Пушкину

Фото: телеграм-канал «Подъём»

Мальчик из Иванова нашел ошибку на мемориальном камне, посвященном знаменитому поэту Александру Пушкину. Власти отметили внимательность ребенка, сообщает «Подъем».

Памятник установили более 20 лет назад — в 1999 году к 200-летию писателя. В центре камня находится табличка с цитатой из стихотворения поэта «К Плюсковой», однако одно из слов было написано неправильно: «И ненодкупный голос мой был эхо русского народа». В администрации города пообещали исправить ошибку в ближайшее время.

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Кроме того, власти планируют связаться с заметившим недочет мальчиком. «Обещали выйти с ним на связь из управления образования, то есть найти. И потом мы обязательно найдем какую-нибудь возможность куда-то его пригласить. Может, какое-нибудь ближайшее мероприятие», — заявили в администрации.

Летом 2021 года ошибку обнаружили на памятнике императору Александру III, открытом накануне президентом России Владимиром Путиным в городе Гатчина. На монументе была неверно изображена одна из наград на груди государственного деятеля — оригинальный орден Святого Апостола Андрея Первозванного представлял собой звезду с восемью лучами, а на памятнике он стал шестилучевой звездой.

Александра Качан
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