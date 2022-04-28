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Оценены затраты властей на льготную ипотеку по новой ставке

Затраты на льготную ипотеку в 2022-2023 годах составят около 461 миллиарда рублей

Фото: Shutterstock

Минфин России разработал и внес в правительство проект постановления о введении в стране программы льготной ипотеки по новой ставке в 9 процентов годовых. Затраты на реализацию оценили в сотни миллиардов рублей, говорится на сайте министерства.

С учетом снижения ставки с 12 процентов годовых в 2022-2023 годах на программу из бюджета потратят около 461 миллиарда рублей. По данным Минфина, в 2021 году кредитным организациям возместили затраты на сумму в 23,3 миллиарда рублей, а за прошедшие месяцы 2022-го — 35,1 миллиарда.

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Льготные условия начнут действовать с 1 мая 2022 года. Максимальная сумма кредита будет ограничена. Для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей она составит 12 миллионов рублей, для остальных регионов — 6 миллионов рублей.

Снизить ставку по льготной ипотеке ранее в ходе совещания по экономическим вопросам предложил президент России Владимир Путин. Позже премьер-министр Михаил Мишустин попросил максимально быстро подготовить необходимые документы для выполнения поручения.

Нина Ташевская
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