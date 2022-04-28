Диетолог предостерегла от злоупотребления овсянкой

Врач Соломатина: овсянка лишает организм кальция, калия и магния

Врач-диетолог Елена Соломатина предостерегла россиян от чрезмерного употребления в пищу овсянки. Ее слова приводит «Москва 24».

По словам Соломатиной, злоупотребление овсяной кашей лишает организм полезных веществ. «Фитиновая кислота, которая содержится в овсянке, очень хорошо выводит все полезные вещества, тот же кальций, калий, магний, цинк, железо — все, что в овсянке содержится», — объяснила врач. Кроме того, добавила Соломатина, эта каша может выводить как элементы, содержащиеся в ней самой, так и микроэлементы из тех продуктов, которые едят вместе с ней.

Сваренную, а не растворимую кашу Соломатина рекомендует есть три раза в неделю, а не каждый день. «Правильная овсянка не повышает уровень глюкозы в крови. Соответственно, она не разрушает сосуды и не приводит к набору лишнего веса», — рассказывает врач.

Из-за содержания клетчатки употребление даже правильной овсянки полезно не для всех, обращает внимание специалист. «У людей с заболеваниями ЖКТ, того же панкреатита, особенно в стадии обострения, при воспалении кишечника, заболевании слизистой эта клетчатка может оказывать раздражающее действие и вызывать разные неприятные ощущения, метеоризм, колики», — предупреждает Соломатина.

Ранее американские диетологи посоветовали, как правильно завтракать при похудении. Диетолог Бланка Гарсия предложила худеющим начинать завтрак со стакана воды.