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Названы правильные завтраки при похудении

Диетолог Бланка Гарсия посоветовала худеющим начинать завтрак со стакана воды

Фото: Shutterstock

Американские диетологи посоветовали, как правильно завтракать при похудении. Об этом сообщает Eat This, Not That!

Диетолог Бланка Гарсия предлагает худеющим начинать завтрак со стакана воды. По ее словам, вода помогает ускорить метаболизм, восполнить недостаток жидкости в организме после нескольких часов без еды и подготовить желудочный сок к еде.

После воды она рекомендует переходить к пище, которая богата клетчаткой. Это поможет сократить количество поглощаемого сахара и жира и предотвратит накопление висцерального жира. В качестве примера пищи с клетчкаткой Гарсия назвала овощи и цельнозерновые продукты.

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Диетолог Триста Бест советует завтракать овсянкой, поскольку это блюдо богато белком и позволяет дольше сохранять чувство сытости. Главное, по ее словам, не злоупотреблять сладкими и высококалорийными добавками и заправками, которые сводят на нет всю пользу.

Диетолог Джулия Гланц порекомендовала не есть на завтрак разогретые в микроволновке блины и сосиски. По ее мнению, лучше заменить их фруктами с йогуртом, овсянкой или приготовить смузи.

Ранее диетолог Майкл Мосли назвал отказ от алкоголя на 8-12 недель одним из быстрых путей к похудению. По утверждению Мосли, алкогольные напитки очень калорийны и потому особенно вредны для худеющих.

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Рузанна Акмалтдинова
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