Предложен неожиданный способ сбросить вес

Диетолог Майкл Мосли предложил худеющим отказаться от алкоголя, чтобы быстро сбросить вес

Диетолог Майкл Мосли назвал отказ от алкоголя на 8-12 недель одним из быстрых путей к похудению. О неожиданном способе сбросить вес, предложенном специалистом, сообщает Daily Express.

По утверждению Мосли, алкогольные напитки очень калорийны и потому особенно вредны для худеющих. К примеру, один большой бокал вина содержит около 230 калорий — столько же, сколько плитка шоколада.

При этом алкоголь вызывает сильный аппетит, что также не способствует похудению. «Большую роль играют два гормона — лептин и грелин; лептин уменьшает чувство голода, а грелин его усиливает. Когда вы пьете алкоголь, уровень лептина снижается, а уровень грелина повышается, в результате чего повышается ваш аппетит», — объясняет Мосли. По его словам, именно этим объясняется тяга к шоколаду или чипсам во время распития спиртного.

Диетолог разрешил вернуть алкоголь в умеренных количествах, когда худеющий достигнет своего целевого веса. Оптимальным напитком после достижения цели, по словам Мосли, может стать красное вино. Это связано с тем, что оно богато ресвератролом — антиоксидантом, который снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

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