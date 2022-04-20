Эксперт назвала ошибку при хранении молока в холодильнике

Metro: хранение молока в двери холодильника является ошибкой

Эксперт по безопасности пищевых продуктов Тереза Кин рассказала, почему нельзя хранить молоко в двери холодильника, и назвала лучшие места для хранения мяса и овощей. Об этом сообщает Metro.

По мнению Ким, молоко лучше держать на полке, помещать бутылку в дверцу холодильника — это ошибка. Она пояснила, что хранящиеся на полках продукты лучше охлаждаются, поэтому будут дольше оставаться свежими. «Это особенно важно, если ваш холодильник в целом недостаточно мощно охлаждает», — утверждает она.

Ким считает, что хранить молоко в двери холодильника нормально, если он поддерживает правильную температуру между 0 и 5 градусами Цельсия. «Всегда проверяйте, насколько холодное ваше молоко. Упаковка должна быть слишком холодной, чтобы держать ее в руках. Покупайте только такое количество молока, которое сможете достаточно быстро израсходовать. Лучше покупать его часто, но понемногу», — сказала эксперт.

Она отметила, что при хранении пищи главное — не допустить перекрестного загрязнения. «Вне зависимости от того, охлаждены продукты или нет, мы должны предотвратить смешивание сырых и готовых к употреблению продуктов», — пояснила она.

Кин отметила, что сырые продукты, такие как мясо и рыба, нужно хранить внизу холодильника в закрытых контейнерах, чтобы избежать биологического загрязнения. Сырые овощи, которые недостаточно хорошо очищены от почвы, необходимо вымыть, высушить и тоже держать в закрытом контейнере, причем выше сырого мяса и рыбы. В целом, хранение продуктов в контейнерах продлевает их срок годности.

Эксперт добавила, что нельзя перегружать холодильник. Это затрудняет циркуляцию воздуха между продуктами, поэтому некоторые из них могут недостаточно охлаждаться.

Ранее сообщалось, что врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев в беседе с Ura.ru назвал главную ошибку, которую люди допускают при хранении мяса. Он отметил, что заморозка продукта через несколько дней хранения в холодильнике сильно сказывается на его качестве, так что этого нельзя допускать.