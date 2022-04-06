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Названа главная ошибка при хранении мяса

Врач Калинчев заявил, что нельзя замораживать мясо после нескольких дней в холодильнике

Фото: Pixabay

Врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев в беседе с Ura.ru назвал главную ошибку, которую люди допускают при хранении мяса. Он отметил, заморозка продукта через несколько дней хранения в холодильнике сильно сказывается его качестве, поэтому этого нельзя допускать.

«Мясо не должно четыре дня лежать дома в холодильнике, а потом отправляться в морозилку. Это неправильно. Будут нарушаться вкусовые качества и количество жирорастворимых витаминов будет страдать. Если не собираешься готовить, лучше купить замороженное или сразу убрать в морозилку. Также страдает качество при быстрой разморозке. Лучше размораживать медленно, не в микроволновке», — заявил специалист.

Кроме того, по его словам, покупая мясо, потребитель не задумывается о том, что продукт до этого могли неправильно хранить. Например, холодильник в магазине может плохо работать, или же в нем вовсе нет стекла, из-за чего нарушается холодовая цепочка, пояснил медик.

Ранее врач высшей категории, доктор медицинских наук, профессор, гинеколог-эндокринолог Ирина Филатова рекомендовала россиянам периодически отказываться от употребления мяса. Она заявила, что один день в неделю без мяса полезен для пищеварения и дает организму отдохнуть.

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Марина Совина
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