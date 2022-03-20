Эндокринолог рекомендовала периодически отказываться от мяса

Эндокринолог Филатова заявила, что один день в неделю без мяса полезен для пищеварения

Врач высшей категории, доктор медицинских наук, профессор, гинеколог-эндокринолог Ирина Филатова рекомендовала россиянам периодически отказываться от употребления мяса. Ее слова передает URA.RU.

Филатова заявила, что один день в неделю без мяса полезен для пищеварения и дает организму отдохнуть. «Иногда мясо нужно заменять. Мясо длительно переваривается, для этого нужно много энергии. Религии придумали посты не просто так. Это нормально для кишечника. Это полезно», — объяснила она.

Филатова рассказала о заболеваниях, которые предполагают серьезные ограничения в потреблении мяса — например, подагра. Злоупотребление красным мясом способствует повышению мочевой кислоты, отметила специалист. Она предупредила, что при полном отказе от мясных продуктов следует внимательно следить за рационом и потреблением нужного количества полезных веществ. «Нужно обязательно следить за белковыми фракциями, общим белком, железом в сыворотке. Организм не может без белка — это наш строительный материал, и растительный белок не заменяет его. Надо смотреть за микроэлементами. Лучше кусок мяса съесть, чем шесть таблеток», — резюмировала Филатова.

Ранее эксперт рынка Национальной технологической инициативы (НТИ) FoodNet Андрей Зюзин предрек смену рациона для жителей страны. В ближайшие десятилетия россияне откажутся от мяса и перейдут на растительные альтернативы, заявил он. По его словам, вегетарианские аналоги станут привлекательнее для покупателей из-за более низкой цены.