Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Эндокринолог рекомендовала периодически отказываться от мяса

Эндокринолог Филатова заявила, что один день в неделю без мяса полезен для пищеварения

Фото: Pixabay

Врач высшей категории, доктор медицинских наук, профессор, гинеколог-эндокринолог Ирина Филатова рекомендовала россиянам периодически отказываться от употребления мяса. Ее слова передает URA.RU.

Филатова заявила, что один день в неделю без мяса полезен для пищеварения и дает организму отдохнуть. «Иногда мясо нужно заменять. Мясо длительно переваривается, для этого нужно много энергии. Религии придумали посты не просто так. Это нормально для кишечника. Это полезно», — объяснила она.

Филатова рассказала о заболеваниях, которые предполагают серьезные ограничения в потреблении мяса — например, подагра. Злоупотребление красным мясом способствует повышению мочевой кислоты, отметила специалист. Она предупредила, что при полном отказе от мясных продуктов следует внимательно следить за рационом и потреблением нужного количества полезных веществ. «Нужно обязательно следить за белковыми фракциями, общим белком, железом в сыворотке. Организм не может без белка — это наш строительный материал, и растительный белок не заменяет его. Надо смотреть за микроэлементами. Лучше кусок мяса съесть, чем шесть таблеток», — резюмировала Филатова.

Ранее эксперт рынка Национальной технологической инициативы (НТИ) FoodNet Андрей Зюзин предрек смену рациона для жителей страны. В ближайшие десятилетия россияне откажутся от мяса и перейдут на растительные альтернативы, заявил он. По его словам, вегетарианские аналоги станут привлекательнее для покупателей из-за более низкой цены.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
На Украине запретили оппозиционные партии
Северная Корея произвела четыре выстрела в сторону Желтого моря
В США предупредили о подорожании продуктов из-за санкций против России
Россиян предупредили об опасности онлайн-платежей через бесплатный VPN
ЛНР заявила об обстреле украинскими военными четырех населенных пунктов
Россияне вспомнили о важности переездов в советские годы
Американец собрал более 100 тысяч долларов для жителей Донбасса
Эндокринолог рекомендовала периодически отказываться от мяса
Врач назвал опасное для водителей заболевание
ЛНР обвинила украинских военных в обстреле здания школы с людьми
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.