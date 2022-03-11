Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Россиянам предрекли отказ от мяса

Эксперт FoodNet Зюзин заявил, что россияне откажутся от мяса через 20 лет

Фото: Shutterstock

В ближайшие десятилетия россияне откажутся от мяса и перейдут на растительные альтернативы. Смену рациона жителей страны предрек эксперт рынка Национальной технологической инициативы (НТИ) FoodNet Андрей Зюзин, сообщает «Газета.Ru».

По мнению Зюзина, животное мясо продолжит пользоваться популярностью следующие 10-20 лет, однако затем вегетарианские аналоги станут привлекательнее для покупателей из-за более низкой цены. Эксперт предполагает, что примерно через десять лет клеточное мясо (выращенное из животных клеток в лабораторных условиях) начнут производить в промышленных масштабах — это кардинально поменяет ситуацию.

Материалы по теме:
Модный приговор. Бренды производят тонны вещей по всему миру. Чем это грозит планете?
Модный приговор.Бренды производят тонны вещей по всему миру. Чем это грозит планете?
3 марта
Зов природы. Как отказ от рождения детей стал способом спасения планеты?
Зов природы.Как отказ от рождения детей стал способом спасения планеты?
9 марта

«Вполне вероятно, что клеточное и растительное мясо будут стоить значительно дешевле, чем мясо, которое сегодня продают в магазинах. А растительное мясо может вовсе оказаться раза в два-три дешевле обычного», — заявил Зюзин. Он добавил, что переход на растительные альтернативы благоприятно скажется как на климате, так и на экономике.

Ранее в США выяснили, что многие люди готовы отказаться от мяса ради спасения планеты от глобального потепления. Ученые Института мировых природных ресурсов провели исследование, в ходе которого предложили шести тысячам участникам выбрать блюда из необычного меню — напротив мясных блюд эксперты оставили небольшие сообщения о пагубном влиянии этого продукта на климат. Пометки подействовали на большинство: прочитавшие их люди сделали выбор в пользу вегетарианских блюд.

Александра Качан
Обсудить
Последние новости
Байден выступит с призывом закончить нормальные торговые отношения с Россией
Присяжные признали экс-главу Раменского района виновным в убийстве любовницы
Американский экономист заявил о невозможности поставить Россию на колени
Генпрокуратура проверит объявившие об уходе из России зарубежные компании
Названы законные способы отследить местонахождение человека по телефону
Ученый предположил происхождение новых пандемий
В Крыму пообещали Зеленскому ответные меры по конфискации имущества
Кадыров рассказал о телефонных звонках неонацистов близким военнослужащих
Москвичи вспомнили о газировке и эскимо в буфетах столичного метро
Премьера Эстонии высмеяли за предложение «изолировать Россию»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.