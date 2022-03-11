Россиянам предрекли отказ от мяса

Эксперт FoodNet Зюзин заявил, что россияне откажутся от мяса через 20 лет

В ближайшие десятилетия россияне откажутся от мяса и перейдут на растительные альтернативы. Смену рациона жителей страны предрек эксперт рынка Национальной технологической инициативы (НТИ) FoodNet Андрей Зюзин, сообщает «Газета.Ru».

По мнению Зюзина, животное мясо продолжит пользоваться популярностью следующие 10-20 лет, однако затем вегетарианские аналоги станут привлекательнее для покупателей из-за более низкой цены. Эксперт предполагает, что примерно через десять лет клеточное мясо (выращенное из животных клеток в лабораторных условиях) начнут производить в промышленных масштабах — это кардинально поменяет ситуацию.

«Вполне вероятно, что клеточное и растительное мясо будут стоить значительно дешевле, чем мясо, которое сегодня продают в магазинах. А растительное мясо может вовсе оказаться раза в два-три дешевле обычного», — заявил Зюзин. Он добавил, что переход на растительные альтернативы благоприятно скажется как на климате, так и на экономике.

Ранее в США выяснили, что многие люди готовы отказаться от мяса ради спасения планеты от глобального потепления. Ученые Института мировых природных ресурсов провели исследование, в ходе которого предложили шести тысячам участникам выбрать блюда из необычного меню — напротив мясных блюд эксперты оставили небольшие сообщения о пагубном влиянии этого продукта на климат. Пометки подействовали на большинство: прочитавшие их люди сделали выбор в пользу вегетарианских блюд.