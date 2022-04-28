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Россияне предстанут перед судом за убийство партнера по бизнесу ради денег

В Самаре россияне убили партнера по бизнесу ради миллионов от продажи его квартиры

Фото: Следственный комитет по Самарской области

В Самарской области по обвинению в убийстве предстанут двое россиян. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в феврале 2019 года обвиняемые убедили свою жертву продать принадлежащую ему квартиру в центре Самары, чтобы на вырученные средства организовать бизнес по продаже антикварных предметов. Когда недвижимость реализовали, и партнер по бизнесу получил за нее четыре с лишним миллиона рублей, злоумышленники решили его убить ради денег.

Они тщательно подготовились к преступлению и под вымышленным предлогом вывезли потерпевшего в лесополосу на такси, там один из убийц нанес жертве удар топором по голове, после чего уронил топор, тогда его подхватил сообщник и добил мужчину еще шестью ударами. Тело прикрыли ветками и снегом и сбежали с места преступления. Деньги от продажи квартиры они присвоили себе.

СКР возбудил дело по статье 105 («Убийство из корыстных побуждений») УК РФ и 160 («Присвоение группой лиц по предварительному сговору») УК РФ.

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Владимир Седов
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