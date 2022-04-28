Большинство россиян назвали себя патриотами

ВЦИОМ: 92 процента россиян считают себя патриотами

Подавляющие большинство россиян, 92 процента, назвали себя патриотами. Такие данные следуют из опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно данным нового опроса, 54 процента считают себя безусловными патриотами. Это максимальное значение, зафиксированное с 2000 года. Также выяснилось, что со временем у россиян меняется восприятие слова патриотизм. Сегодня треть опрошенных заявили, что патриот должен «стремиться к изменению положения дел в стране для обеспечения ей лучшего будущего», а 44 процента считают, что патриот обязан защищать свою страну от любых обвинений. 29 процентов респондентов отметили, что нужно говорить правду о своей стране, «какой бы горькой она ни была».

Социологи также спросили россиян, какие события вызвали в них чувство гордости. Так, 18 процентов респондентов вспомнили присоединение Крыма. Восемь процентов заявили, что гордились российскими спортсменами, даже несмотря на то, что они были вынуждены выступать под нейтральным флагом из-за антидопинговых скандалов. Более того, четыре процента назвали проведения Олимпиады в Сочи в 2014 году значимым успехом в новейшей истории страны.

Ранее стало известно мнение россиян о приеме беженцев из Донбасса. ВЦИОМ выяснил, что большинство россиян (78 процентов) поддерживают решение о приеме беженцев из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).