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В бассейнах Берлина охладят воду ради снижения поставок газа из России

В бассейнах Берлина снизят температуру воды для сокращения зависимости от газа из России

Фото: Pixabay

В бассейнах Берлина снизят температуру воды для сокращения зависимости от газа из России. Об этом сообщает издание Tagesspiegel.

Сообщается, что температура воды в большинстве берлинских бассейнов станет на один-два градуса холоднее. Глава берлинского оператора бассейнов Berliner Bäderbetriebe (BBB) Йоханнес Кляйнсорг пояснил, что это не политическая инициатива. «Мы хотим внести свой вклад в снижение зависимости от поставок российского природного газа», — цитирует его газета. Он заявил, что посетители бассейнов почти не заметят снижения температуры воды. В крытых бассейнах разница составит один градус, в летних, для обогрева которых используются ископаемые источники энергии, вода похолодает на два градуса.

Ранее сообщалось, что правительство ФРГ намерено взять кредиты на сумму порядка 40 миллиардов евро для смягчения последствий экономических проблем, возникших из-за поставки вооружения на Украину и подорожанием энергоресурсов.

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Марина Совина
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