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Германия займет почти 50 миллиардов евро для решения экономических проблем

Bloomberg заявило, что ФРГ займет 40 млрд евро для смягчения последствий кризиса Украины

Фото: PIxabay

Правительство ФРГ намерено взять кредиты на сумму порядка 40 миллиардов евро для смягчения последствий экономических проблем, возникших из-за поставки вооружения на Украину и подорожанием энергоресурсов. Об этом заявило агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Если Германия займет 40 миллиардов евро для смягчения последствий кризиса на Украине, то ее общая сумма государственного долго достигнет 140 миллиардов евро. Источник агентства объяснил, что дополнительные кредиты нужны для финансирования ряда мер правительства страны, включая компенсацию роста цен на энергоресурсы для компаний и потребителей.

Обновленный план направят в правительство ФРГ в среду, 27 апреля.

Ранее экономике Германии предрекли паралич при отказе от российского газа. С таким мнением выступил глава Ассоциации немецких торгово-промышленных палат ФРГ (DIHK) Мартин Ванслебен. Он объяснил, что ситуация на Украине привела к нарушению глобальных цепочек поставок и росту цен на энергоресусы.

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Марина Совина
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