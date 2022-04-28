МИД России назвал актами терроризма взрывы в Приднестровье

Захарова заявила, что Москва расценивает взрывы в Приднестровье как акты терроризма

МИД России назвал актами терроризма взрывы в непризнанной Приднестровской Молдавской республике (ПМР), передает «Интерфакс».

Представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что Москва встревожена эскалацией напряженности в Приднестровье. «Расцениваем эти действия как акты терроризма, нацеленные на дестабилизацию обстановки в регионе. Ожидаем тщательного и объективного расследования всех обстоятельств случившегося», — добавила она.

По словам Захаровой, МИД «решительно осуждает попытки вовлечь Приднестровье в происходящее на Украине».

25 апреля в Тирасполе обстреляли здание Министерства госбезопасности ПМР, взрывы прогремели у воинской части в Парканах. 26 апреля были подорваны вышки в поселке Маяк.

Президент Молдавии Майя Санду сказала, что за событиями в Приднестровье стоят противоборствующие силы внутри региона. Глава ПМР Вадим Красносельский заявил, что ко взрывам может быть причастна Украина.