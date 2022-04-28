Активисты в Европе сымитировали боевые действия ради отказа от российского газа

Активисты «Гринпис» в Испании сымитировали боевые действия ради отказа от российского газа

Активисты испанского отделения Greenpeace («Гринпис») сымитировали боевые действия рядом с офисом энергетической компании Naturgy в Мадриде, которая закупает газ из России. Так протестующие надеются вынудить фирму отказаться от опасного ископаемого топлива, сообщается на сайте экологической организации.

У стен бизнес-центра активисты воссоздали задымление, звуки воздушной тревоги и выстрелов, чтобы призвать крупнейшего в Испании импортера российского газа перестать спонсировать военные действия на территории Украины. C 24 февраля члены испанского Greenpeace заметили пять судов с газом «Ямал СПГ»: четыре из них прибыли на терминал в Бильбао и одно — в Эль-Ферроль.

Согласно данным CREA, общая стоимость этих поставок достигла 530 миллионов евро (около 40,4 миллиарда рублей) — по оценкам активистов, на эту сумму можно купить порядка 250 танков Т-90. Кроме того, экологи не считают прогрессивным использовать ископаемое топливо в энергосистеме страны на фоне глобального потепления и призывают Naturgy совместно с властями и другими топливными компаниями разработать план перехода на безопасные для планеты источники энергии — солнечные панели, ветряные установки и экологически чистый водород.

Ранее активисты Greenpeace заблокировали танкер с российской нефтью в норвежском порту Слаген. Экологи доплыли до него на небольшой лодке и приковали себя к якорной цепи танкера, чтобы предотвратить разгрузку. По данным «Гринписа», на судне было около 95 тысяч тонн нефти.