Активисты заблокировали танкер с российской нефтью в Европе

Активисты «Гринписа» заблокировали танкер с российской нефтью в Норвегии в знак протеста

Активисты организации «Гринпис» заблокировали танкер, доставляющий российскую нефть в Норвегию. Так европейские экологи выразили протест против военных действий России на территории Украины, сообщает Reuters.

Речь идет о танкере-продуктовозе, который прибыл из порта Усть-Луга. Сейчас он, по данным службы отслеживания судов Marine Traffic, находится рядом с терминалом Exxon Mobil в норвежском порту Слаген, в 70 километрах к югу от города Осло. Активисты доплыли до него на небольшой лодке и приковали себя к якорной цепи танкера, чтобы предотвратить разгрузку. По данным «Гринписа», на судне около 95 тысяч тонн нефти.

«Нефть лежит в основе не только климатического кризиса, но и войн и конфликтов», — заявил глава норвежского отделения «Гринпис» Фроде Плейм (Frode Pleym). Эколог добавил, что шокирован желанием его страны допускать в свой порт российское ископаемое топливо, за счет импорта которого спонсируется спецоперация на территории Украины.

Группа активистов призвала правительство Норвегии запретить ввоз российской нефти и заявила, что компания Exxon Mobil Esso должна расторгнуть контракты со страной после начала конфликта на Украине. Представитель нефтяной фирмы заверил, что договор об импорте топлива был заключен до спецоперации и дальнейших закупок из России не планируется.

Ранее финские активисты «Гринписа» заблокировали доступ к порту железнодорожным составам с российским углем. Протест проходит в порту Ханко в Южной Финляндии — одном из трех финских портов, через которые российский уголь попадает на мировые рынки. Экологи захотели добиться немедленного прекращения транзита сырья и отказа от дальнейших поставок.