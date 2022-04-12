Финские активисты заблокировали доступ российскому углю

Активисты Greenpeace в Финляндии заблокировали доступ к порту российскому углю

Финские активисты из Greenpeace и Extinction Rebellion («Восстание против вымирания») заблокировали в стране доступ к порту железнодорожным составам с российским углем. Экологические организации требуют от правительства отказаться от ископаемого топлива из России, сообщает РИА Новости.

Протест проходит в порту Ханко в Южной Финляндии — одном из трех финских портов, через которые российский уголь попадает на мировые рынки. Greenpeace хочет добиться немедленного прекращения транзита сырья и отказа от дальнейших поставок.

Санкции Европы по запрету угля из России должны вступить в силу в августе 2022 года. Однако активисты считают, что принимать меры нужно быстрее. «Нам нужно избавиться от ископаемого топлива сейчас, а не ждать неэффективных и медленных санкций», — пояснил участник кампании Greenpeace по климату и энергетике Олли Тиайнен.

Ранее британские Greenpeace и Extinction Rebellion пригрозили властям новыми протестами, заявив, что правительство вынуждает их активнее бороться против использования ископаемого топлива. 1 апреля они заблокировали десять нефтяных объектов, забравшись на бензовозы и перекрыв доступ к участкам лодками. Протесты произошли на фоне увеличения цен на энергию и незадолго до публикации стратегии энергетической безопасности, где премьер-министр Великобритании Борис Джонсон изложил план по отказу от российских нефти и газа, включающий в себя использование британского ископаемого топлива.