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Белый дом прокомментировал обмен летчика Ярошенко на американца Рида

Джен Псаки сказала, что дополнительных условий в рамках обмена Ярошенко на Рида не было
Джен Псаки

Джен Псаки. Фото: Shawn Thew / Consolidated News Photos / Global Look Press

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки прокомментировала обмен российского летчика Константина Ярошенко на американского студента Тревора Рида. Ее слова передает ТАСС.

По словам Псаки, каких-либо дополнительных условий в рамках обмена не было. «Это было обсуждение, касающееся одного вопроса, одной темы: освобождение Тревора Рида», — ответила она на вопрос о том, были ли согласованы иные условия, кроме освобождения Ярошенко в обмен на американца.

При этом Псаки подчеркнула, что состоявшийся обмен не поменяет намерений Вашингтона представить в ближайшие дни пакет мер для поддержки Украины.

Обмен Ярошенко на Рида состоялся 27 апреля в Турции после «длительного переговорного процесса», который начался еще в конце января этого года. Константина Ярошенко осудили в 2011 году за участие в сговоре с целью контрабанды наркотиков. Студент из Техаса Тревор Рид был осужден в 2020 году в Москве на девять лет лишения свободы за нападение на полицейских.

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Марина Совина
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