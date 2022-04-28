Белый дом прокомментировал обмен летчика Ярошенко на американца Рида
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки прокомментировала обмен российского летчика Константина Ярошенко на американского студента Тревора Рида. Ее слова передает ТАСС.
По словам Псаки, каких-либо дополнительных условий в рамках обмена не было. «Это было обсуждение, касающееся одного вопроса, одной темы: освобождение Тревора Рида», — ответила она на вопрос о том, были ли согласованы иные условия, кроме освобождения Ярошенко в обмен на американца.
При этом Псаки подчеркнула, что состоявшийся обмен не поменяет намерений Вашингтона представить в ближайшие дни пакет мер для поддержки Украины.
Обмен Ярошенко на Рида состоялся 27 апреля в Турции после «длительного переговорного процесса», который начался еще в конце января этого года. Константина Ярошенко осудили в 2011 году за участие в сговоре с целью контрабанды наркотиков. Студент из Техаса Тревор Рид был осужден в 2020 году в Москве на девять лет лишения свободы за нападение на полицейских.