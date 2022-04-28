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Онкологи назвали пять провоцирующих развитие рака печени привычек

ETNT: анаболические стероиды и незащищенный секс могут привести к раку печени

Фото: Dollar Gill / Unsplash

Известные врачи-онкологи в статье для издания ETNT назвали пять провоцирующих развитие рака печени привычек. По их словам, анаболические стероиды и незащищенный секс, в числе прочего, могут привести к негативным последствиям.

Так, основной привычкой, провоцирующей развитие опасного недуга, по словам врачей, является злоупотребление крепкими напитками. «Большое количество алкоголя может привести к повреждениям печени, в том числе к циррозу или рубцеванию. В свою очередь, это увеличивает вероятность развития рака печени», — уточнил Родрих Шварц, доктор медицинских наук, директор Центра опухолей печени и поджелудочной железы Розуэлл-Парка.

Второй причиной развития страшного заболевания, по мнению экспертов, может стать бесконтрольный прием анаболических стероидов. Так, например, по словам врача спортивной медицины доктора Боба Голдмана, который написал отчет о случае, опубликованный журналом Американской остеопатической ассоциации, развитие рака печени у ряда спортсменов было связано с употреблением именно анаболических стероидов.

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Как бы странно ни звучало, но именно незащищенный секс врачи назвали третьей возможной причиной возникновения рака печени. Исследования Американского онкологического общества выявили, что хроническое инфицирование вирусом гепатита В (HBV) или вирусом гепатита С (HCV) приводят к циррозу печени, что впоследствии может привести к более опасному заболеванию.

Курение и избыточный вес также могут быть факторами, провоцирующими развитие рака печени. Питер Кэмпбелл, доктор философии, стратегический директор по исследованию рака пищеварительной системы Американского онкологического общества пояснил, что правильное питание, физическая активность и здоровый вес являются отличной профилактикой различных заболеваний, в том числе диабета второго типа или рака печени.

Ранее группа ученых провела ряд исследований и выяснила, что листовая зелень поможет снизить риск сердечных заболеваний и нормализует давление.

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Юлия Кальницкая
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