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Россиянин напал с ножом на сотрудников больницы после лечения поджелудочной

Под Тулой пациент напал с ножом на сотрудников больницы и был застрелен при задержании

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

В Тульской области 42-летний пациент напал с ножом на сотрудников Киреевской центральной районной больницы, его застрелили при задержании сотрудники Росгвардии. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

Мужчину госпитализировали из-за проблем с поджелудочной, три дня он провел в реанимации. В ночь на 28 апреля ему стало лучше, после чего он пробрался в сестринскую, взял ночь и начал угрожать медикам. Часть медперсонала спряталась в смотровом кабинете, другим сотрудникам пришлось выпрыгнуть в окно. После этого в больницу приехали росгвардейцы.

Они уговаривали пациента сдаться, однако тот отказался и набросился с ножом на одного из силовиков. После этого правоохранители были вынуждены его ликвидировать.

Причина, по которой мужчина решил напасть на врачей, пока неизвестна. По одной из версий, дело может быть в абстинентном синдроме. До попадания в больницу он злоупотреблял алкоголем, а, попав в больницу, резко оказался без спиртного.

Ранее сообщалось, что в Мариинской больнице Петербурга ранее судимый пациент зарезал 82-летнего соседа по палате.

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Елизавета Новикова
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