В Ростуризме оценили рост цен на отдых в российских регионах

Глава Ростуризма Догузова заявила, что в ряде отелей зафиксировано повышение цен до 50%

Глава Ростуризма Зарина Догузова оценила повышение стоимости путешествий по популярным у туристов внутрироссийским направлениям. Об этом в четверг, 28 апреля, сообщает ТАСС.

По словам руководителя ведомства, рост цен на отдых в большинстве регионов страны находится в пределах сезонных колебаний и не превышает уровень инфляции. При этом специалист отметила, что по ряду направлений зафиксировано повышение цен на проживание в отелях премиального сегмента, четырех- и пятизвездочных гостиницах, до 50 процентов. «В первую очередь это связано с острым дефицитом и нехваткой таких гостиниц на текущий момент, особенно на курортных территориях», — объяснила эксперт.

Кроме того, Догузова заявила, что ведомство совместно с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) и Роспотребнадзором незамедлительно пресекает все обнаруженные случаи недобросовестной конкуренции. Например, если туроператор или отель в одностороннем порядке отменяет брони и пытается перепродать эти же самые номера по повышенной стоимости.

Ранее глава Ростуризма рассказала, что в туристический сезон на черноморское побережье планируется запустить дополнительные поезда. Решение о запуске 130 дополнительных составов на 140 тысяч пассажирских мест было принято для обеспечения транспортной доступности на фоне временного закрытия ряда аэропортов на юге России.

