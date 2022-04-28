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На черноморское побережье запустят 130 дополнительных поездов

Глава Ростуризма Догузова сообщила о запуске 130 дополнительных поездов на юг

Фото: Георгий Зимарев / РИА Новости

Глава Ростуризма Зарина Догузова рассказала, что в туристический сезон на черноморское побережье планируется запустить дополнительные поезда. Об этом сообщает официальный Telegram-канал правительства России.

Руководитель ведомства отметила, что решение о запуске 130 дополнительных составов на 140 тысяч пассажирских мест было принято на фоне временного закрытия ряда аэропортов на юге России для обеспечения транспортной доступности.

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Кроме того, к началу сезона будут запущены еще 500 поездов по другим туристическим внутрироссийским направлениям. «По мере того как будет выстраиваться спрос, мы вместе с РЖД готовы достаточно оперативно увеличивать емкости и ставить дополнительные поезда», — пообещала Догузова.

Ранее в апреле глава Ростуризма заявила, что, несмотря на продление режима временного ограничения полетов в аэропорты южных и центральных регионов страны, туристическая инфраструктура там продолжает работать в обычном режиме. По ее словам, в настоящее время идет активная подготовка к летнему сезону.

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Валентина Процкова
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