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В Пскове открылась выставка костюмов и драгоценностей народа сето

В Псково-Изборском музее-заповеднике открылась выставка «По платью видно, кто идет»

Фото: Псково-Изборский объединенный музей-заповедник

В Псково-Изборском объединенном музее-заповеднике открылась выставка, посвященная костюмам и драгоценным украшениям малого народа сето, проживающего на территории Псковской области. Об этом пишет ТАСС.

Уточняется, что выставка «По платью видно, кто идет» пройдет в музейном комплексе «Двор Постникова». На экспозиции представлены предметы сетосского «серебряного наряда», собранные более чем за 100 лет существования Псковского музея.

Так, среди экспонатов цепи разнообразного плетения с подвесками в виде колокольчиков и монет, украшения из крупных полых бусин, ожерелья с подвесками, браслеты и серьги, в том числе фибулы сето («сету сыльг») — большие конусообразные пряжки, главные украшения в женском наряде сето.

Сето («псковская чудь», «полуверцы») — малочисленная финно-угорская этническая группа, проживающая на территории Печорского района Псковской области. В настоящее время около 10 тысяч его представителей проживает в Эстонии, на территории России их осталось около 214 человек. Народ сето имеет свой язык и исповедует православие.

Ранее в апреле сообщалось, что в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени Курбатова состоится выставка «Хлеб и камень» петербургской художницы Натальи Ухналевой — она пройдет до 15 мая.

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Дарья Рыбак
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