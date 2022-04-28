Скандальный видеоблогер продаст роскошное поместье со скидкой

Видеоблогер Джеффри Стар выставил поместье в Калифорнии на продажу за $15,5 млн

Американский видеоблогер Джеффри Стар решил избавиться от роскошного поместья в США. Создатель бренда косметики Jeffree Star выставил дом в калифорнийском городе Хидден-Хилс на продажу со скидкой, сообщает Dirt.

Не раз попадавший в скандалы из-за неоднозначных высказываний блогер уже пытался найти покупателя недвижимости — впервые объект вышел на рынок летом 2021 года, его стоимость составляла 20 миллионов долларов. Впоследствии Стар урезал цену, но так и не продал собственность. Теперь он рассчитывает получить за дом 15,5 миллиона долларов.

Стар приобрел поместье в 2019 году за 14,6 миллиона долларов. После покупки он провел масштабную реновацию — заменил электрооборудование, системы безопасности и кондиционирования, а также оформил интерьер по своему вкусу.

Дом площадью 1,8 тысячи квадратных метров расположен на участке в 1,1 гектара. В нем семь спален и 13 ванных, а также кухня с несколькими холодильниками, просторные гостиные, домашний кинотеатр, винный погреб с дегустационной комнатой, тренажерный зал и оранжерея. На втором этаже находятся хозяйские покои с большой гардеробной, а на цокольном — гараж более чем на десять машин. К основному зданию примыкают два гостевых дома. Снаружи есть бассейн, рядом с ним — каменная веранда.

В марте дом в Калифорнии купил видеоблогер Брайан Авадис, известный как FaZe Rug. Он заплатил за двухэтажный особняк, ранее принадлежавший конопляному магнату Коди Сэдлеру, 4,4 миллиона долларов.