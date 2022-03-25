Известный видеоблогер купил дом у конопляного магната

Видеоблогер FaZe Rug купил дом у конопляного магната Сэдлера за 4,4 миллиона долларов

Известный видеоблогер Брайан Авадис, известный как FaZe Rug, купил дом в Калифорнии за 4,4 миллиона долларов. Раннее недвижимость принадлежала корпоративному концерну, связанному с конопляным магнатом Коди Сэдлером, сообщает Dirt.

До покупки нового дома Авадис жил в другом поместье в Сан-Диего, которое купил в июне 2020 года за 4,2 миллиона долларов. Он прожил там меньше года и продал объект в апреле 2021-го за 4,5 миллиона — по словам блогера, ему не понравилось жить в одиночестве. После продажи недвижимости он переехал к матери и отцу в Повей, а затем нашел отдельный дом на той же улице, где живут его родители.

Авадис заплатил за поместье почти на половину миллиона долларов больше, чем изначально запрашивал продавец. В двухэтажном особняке площадью 622,4 квадратного метра есть шесть спален, пять ванных и отдельная уборная. На первом этаже имеются дополнительная спальня и ванная для гостей. В распоряжении владельцев также находятся гостиная, столовая и зал с камином, уголком для завтрака и кухней с островом. Хозяйские комнаты занимают второй этаж, их дополняют утренний бар, лоджия, две гардеробные и большая ванная с застекленной душевой. Одно из главных отличий интерьера — яркие иллюстрации дизайнера Данте Дентони, которые украсили стены кабинета. За каждой такой иллюстрацией находится секретное пространство с диорамой из конструктора Lego.

На заднем дворе имеются бассейн, спа-зона, несколько очагов для костра и открытый коттедж с барбекю, баром, духовкой для пиццы и несколькими холодильниками для напитков. Участок покрыт искусственным зеленым газоном, на котором также располагаются фонтан, террасы и спортивная площадка.

В декабре 2020 года предлагалось пожить в особняке российского конопляного магната. Австралийский дом предпринимателя Евгения Скигина сдавали в аренду на рождественские каникулы. Неделя проживания в поместье стоила 80 тысяч долларов.