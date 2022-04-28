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Уролог перечислил пять основных признаков старения почек

Врач Бахарев: повышение давления и увеличение количества мочи указывают на старение почек

Фото: Shutterstock

Врач-уролог высшей категории, врач ультразвуковой диагностики Юрий Бахарев в статье для издания «Доктор Питер» перечислил пять основных признаков старения почек. По его словам, на это в числе прочего указывает повышение давления и увеличение количества мочи.

По словам Бахарева, результаты анализов, включая исследование креатинина в плазме крови для выявления хронических патологий почек, на самом деле могут указывать не только на наличие какого-то недуга. С возрастом, считает он, эти показатели существенно меняются, скорость фильтрации падает, соединительной ткани становится больше, а рабочей — меньше.

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К ключевым признакам старения почек, по мнению врача, можно отнести следующие симптомы: дряблость и уменьшение размеров, повышение давления и креатинина, снижение скорости клубочковой фильтрации, увеличение объема выделяемой мочи. При этом возрастные изменения затрагивают и остальные структуры — лоханки и мочеточники, в результате тонус гладких мускулов в области мочеточников снижается, повышается вероятность развития обратного заброса мочи из мочевого пузыря в мочеточник и вверх, до лоханки. Особенно опасно при этом, отмечает врач, долго терпеть и не опорожнять мочевой пузырь.

Все эти факторы в итоге приводят к застою, скоплению солей, развитию бактериального воспаления, мочекаменной болезни, пиелонефриту и прочим недугам, предупреждает Бахарев.

Ранее врачи-онкологи назвали пять провоцирующих развитие рака печени привычек. По их словам, анаболические стероиды и незащищенный секс в числе прочего могут привести к негативным последствиям.

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Юлия Кальницкая
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