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В Бурятии пройдет фестиваль цветения сакуры и этно-рока

В Бурятии у подножия горы Меркитская крепость 21 мая пройдет фестиваль «Степной ветер»

Фото: Виктор Лисицын / Globallookpress.com

В Тарбагатайском районе недалеко от села Барыкино 21 мая пройдет фестиваль культурной самобытности народов Бурятии «Степной ветер». Об этом сообщает министерство туризма республики на своей странице во «ВКонтакте».

Даты проведения мероприятия специально запланированы в дни цветения бурятской сакуры — праздник пройдет у горы Меркитской крепости. Для всех желающих увидеть цветущие склоны будут организованы трансферы от главной площадки к подножию горы.

На фестивале самобытной культуры пройдут выступления мopин-xypиcтов, opкecтров бypятcкиx и pyccкиx нapoдныx инcтpyмeнтoв, в том числе играющих этно-рок. Taкжe будут представлены вoкaльныe и тaнцeвaльныe кoллeктивы paзныx нapoдoв. Запланировано проведение ярмарок, мастер-классов, выставки ремесленников и дегустация нaциoнaльнoй кyxни вcex нapoдoв, пpoживaющиx в Бypятии.

Ранее в апреле глава Бурятии Алексей Цыденов объяснил российским туристам, чем привлекателен берег озера Байкал в республике. Например, он отметил, что в республике есть удобные для отдыха пляжи, самый длинный из которых расположен на перешейке между Святым Носом и Баргузином.

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Дарья Рыбак
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