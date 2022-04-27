Россиянам рассказали о преимуществах отдыха на Байкале со стороны Бурятии

Глава Бурятии Цыденов объяснил, чем привлекателен берег озера Байкал в республике

Глава Бурятии Алексей Цыденов объяснил российским туристам, чем привлекателен берег озера Байкал в республике. Преимущества отдыха на озере со стороны Бурятии сообщает РИА Новости.

«У нас больше разнообразия. У нас есть так же, как в Иркутске, гора и вода. У нас песчаные пляжи, у нас купаются, вода прогревается до 19 градусов, в Чивыркуйском заливе — до 24 градусов», — рассказал глава региона.

Цыденов отметил, что в республике есть удобные для отдыха пляжи, самый длинный из которых расположен на перешейке между Святым Носом и Баргузином. Его протяженность составляет около 21 километра. «Этот пляж еще и удивительно красивый. Там туристы ночью спят, а медведи у них доедают остатки ужина за палаткой. Это правда, так и есть», — добавил он.

По словам главы Бурятии, долгое время транспортная доступность республики была более низкой, чем у Иркутской области, однако в настоящее время ситуация изменилась в лучшую сторону, и до региона можно добраться на различных видах транспорта.

Ранее сообщалось, что на берегу озера Байкал захотели построить экопоселения. По словам депутата Госдумы Николая Будуева, инициаторы проекта уже нашли два больших участка площадью в несколько десятков гектаров, где могли бы разместиться новые поселения.