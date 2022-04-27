Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
Моя страна

Россиянам рассказали о преимуществах отдыха на Байкале со стороны Бурятии

Глава Бурятии Цыденов объяснил, чем привлекателен берег озера Байкал в республике

Фото: Shutterstock

Глава Бурятии Алексей Цыденов объяснил российским туристам, чем привлекателен берег озера Байкал в республике. Преимущества отдыха на озере со стороны Бурятии сообщает РИА Новости.

«У нас больше разнообразия. У нас есть так же, как в Иркутске, гора и вода. У нас песчаные пляжи, у нас купаются, вода прогревается до 19 градусов, в Чивыркуйском заливе — до 24 градусов», — рассказал глава региона.

Материалы по теме:
«Реальное быдло» Авторские туры от блогеров вскружили голову россиянам. Что они скрывают за красивой картинкой?
«Реальное быдло»Авторские туры от блогеров вскружили голову россиянам. Что они скрывают за красивой картинкой?
13 февраля 2022
«Здесь ощущают прилив сил и бодрости» Президентский камень, мумии и обряды: зачем российскому туристу ехать в зимнюю Сибирь
«Здесь ощущают прилив сил и бодрости»Президентский камень, мумии и обряды: зачем российскому туристу ехать в зимнюю Сибирь
7 ноября 2020

Цыденов отметил, что в республике есть удобные для отдыха пляжи, самый длинный из которых расположен на перешейке между Святым Носом и Баргузином. Его протяженность составляет около 21 километра. «Этот пляж еще и удивительно красивый. Там туристы ночью спят, а медведи у них доедают остатки ужина за палаткой. Это правда, так и есть», — добавил он.

По словам главы Бурятии, долгое время транспортная доступность республики была более низкой, чем у Иркутской области, однако в настоящее время ситуация изменилась в лучшую сторону, и до региона можно добраться на различных видах транспорта.

Ранее сообщалось, что на берегу озера Байкал захотели построить экопоселения. По словам депутата Госдумы Николая Будуева, инициаторы проекта уже нашли два больших участка площадью в несколько десятков гектаров, где могли бы разместиться новые поселения. 

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валентина Процкова
Обсудить
Последние новости
Итальянская компания согласилась открыть рублевый счет для оплаты газа
Минобороны России предупредило о провокациях Украины в Лисичанске
Переехавшая в Израиль москвичка напомнила о «правилах лифта»
Британский разработчик IT решений приостановил деятельность в России
Eni отказалась комментировать намерение открыть рублевые счета в «Газпромбанке»
Молдавия признала отсутствие альтернативы российскому газу
Момент встречи летчика Ярошенко с семьей попал на видео
Франция назвала шантажом остановку поставок газа Россией
Летчик Ярошенко рассказал о своем состоянии здоровья
Фитнес-тренер назвала преимущества утренних занятий спортом перед сном подольше
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.