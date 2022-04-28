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Россиянам назвали самое бюджетное направление для отдыха у моря в мае

Tvil.ru: самым недорогим направлением для отдыха в мае стал город Сухум

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Самым бюджетным направлением для отдыха россиян у моря в мае назвали столицу Абхазии, город Сухум. Об этом сообщает сервис бронирования жилья Tvil.ru.

По данным организации, в среднем россияне тратят на проживание в Сухуме 573 рубля за ночь и проводят на отдыхе около 16 дней.

На втором месте в списке недорогих направлений для путешествия на майские праздники оказался курортный город Ейск, где в среднем туристы отдыхают 9,5 ночи, каждая из которых обходится им в 1160 рублей. Замыкает тройку лидеров поселок Николаевка в Крыму, в котором люди также проводят около 9,5 ночи и отдают по 1189 рублей за каждую.

Кроме того, в перечень вошли Казань, Таганрог, Владивосток, Москва, Волгоград и Нижний Новгород. При этом, самая высокая минимальная цена на проживание оказалась в Санкт-Петербурге, где сутки в отеле стоят в среднем 2473 рубля.

Ранее в апреле специалисты Ассоциации туроператоров России (АТОР) назвали оптимальнуя стоимость туров в санатории Кавминвод в летнем сезоне. Самым популярным городом среди туристов стал Кисловодск. Так, минимальная цена суток оздоровительного тура с проживанием, питанием и санаторно-курортным лечением начинается от трех тысяч рублей с человека. Семидневное лечение в санатории Пятигорска обойдется от 28,9 тысячи рублей на двоих, в Кисловодске — от 37,4 тысячи рублей, в Железноводске — от 67,5 тысячи рублей.

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Татьяна Карпова
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