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Жизель Бюндхен вернулась к работе и снялась топлес для модного журнала

Бразильская супермодель Жизель Бюндхен вернулась к работе и снялась топлес для People

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Бразильская супермодель и актриса Жизель Бюндхен, которая завершила карьеру в 2015 году, вернулась к работе и приняла участие в откровенной съемке для модного журнала People. Снимки появились на сайте издания.

41-летняя манекенщица предстала перед фотографом топлес с золотыми украшениями ювелирного дома Cartier. На другом черно-белом кадре она позировала в облегающем комбинезоне с пайетками, который оформлен глубоким V-образным декольте, и широких солнцезащитных очках. Знаменитость также снялась в белом купальнике бренда Chanel и леопардовом боди марки Norma Kamali.

Известно, что автором съемки выступил фотограф Блэр Мезибов, а стилистами — Гро Кертис и Сэм Виссер.

Жизель Каролин Нонненмахер Бюндхен — супермодель, уроженка города Оризонтина (Бразилия). Манекенщица снималась в рекламных кампаниях таких брендов, как Ralph Lauren, Dolce & Gabbana, Versace, Valentino, Celine, Gianfranco Ferre, Chloe. Кроме того, она была одним из «ангелов» Victoria's Secret.

В декабре 2021 года Дженнифер Энистон снялась в белье для обложки журнала The Hollywood Reporter. Ее запечатлели в нескольких образах. Так, на первом фото она позировала c распущенными волосами в белом бюстгальтере и брюках свободного кроя с высокой посадкой модного дома Fendi.

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Майя Пономаренко
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Жизель Бюндхен вернулась к работе и снялась топлес для модного журнала
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