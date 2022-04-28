В Екатеринбурге нашли автомобиль с телами трех российских уголовников

В Екатеринбурге началась проверка из-за автомобиля с телами трех ранее судимых россиян

В Екатеринбурге проводится проверка после обнаружения автомобиля с телами трех россиян. Об этом в четверг, 28 апреля, сообщает E1.

По данным издания, машину нашли возле дома на улице Патриса Лумумбы днем 27 апреля. Предварительный осмотр не выявил у погибших признаков насильственной смерти. Следователи назначили ряд судебно-медицинских экспертиз. Выяснилось, что все трое были ранее судимы. Автомобиль принадлежал супруге одного из уголовников. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

27 апреля сообщалось, что вблизи аэропорта Махачкалы в Дагестане был найден сгоревший автомобиль с телом полицейского внутри.