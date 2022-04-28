Стройкам в России предрекли проблемы

«Ъ»: сроки завершения начатых домов в России могут увеличиться

На фоне экономической нестабильности сроки завершения начатых домов в России могут увеличиться. Такие проблемы в отрасли предрек генеральный директор Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК) Федор Выломов, пишет «Коммерсантъ».

Из-за подорожания стройматериалов и неуверенности покупателей в своих доходах участникам рынка придется перестроиться и пересмотреть свои планы, считает эксперт. «Это касается логистики ряда позиций в сегменте строительных материалов, привлекаемой из-за рубежа рабочей силы, чуть позднее придется заниматься оборудованием и программным обеспечением», — пояснил Выломов.

По данным единой информационной системы жилищного строительства, сейчас в России начато возведение 8953 жилых домов общей площадью более 95 миллионов квадратных метров — 72,2 миллиона квадратных метров из них продаются через счета эскроу, которые защищают деньги покупателей от нецелевого использования застройщиком. Если с девелопером что-нибудь случится, дольщик сможет вернуть средства или ждать, пока стройку закончит другая компания.

Однако, по словам Выломова, сильнее всего текущее экономическое положение отразится на будущих проектах и планах застройщиков. «Чтобы их запускать, нужно понимать, какой будет ситуация в экономике на горизонте как минимум двух лет. Сейчас с этим есть определенные сложности. Но правительство дает четкие сигналы о том, что строительство не будет обделено вниманием», — отметил эксперт.

Речь идет о продлении льготной ипотеки, запуске программы поддержки проектного финансирования, упрощении согласовательных и разрешительных процедур — в комплексе эти меры должны поддержать рынок и минимизировать сложности, считает специалист. Выломов добавил, что о пользе инициатив можно будет судить только летом.

«Что касается текущих проектов, то они в основном будут реализованы, вопрос в сроках — по некоторым проектам они могут сдвинуться, не исключено, что на год. Масштабной остановки стройки не допустят. А в случае отдельных проблем сейчас есть отработанные механизмы, которые защищают средства дольщиков», — спрогнозировал специалист.

Ранее Минфин оценил затраты властей на льготную ипотеку по новой ставке в 9 процентов годовых. По данным ведомства, с учетом снижения ставки с 12 процентов в 2022-2023 годах на программу из бюджета уйдет около 461 миллиарда рублей.