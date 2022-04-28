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Российский уголовник предстанет перед судом за отрезанные уши прохожего

В Липецкой области россиянин предстанет перед судом за отрезанные уши прохожего

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Липецкой области российский уголовник предстанет перед судом по делу об умышленном нанесении тяжкого вреда здоровью. Об этом в четверг, 28 апреля, сообщает прокуратура региона.

По данным надзорного ведомства, обвинительное заключение направлено в суд для рассмотрения по существу.

10 сентября 2021 года около трех ночи пьяный обвиняемый в ходе ссоры ударил по лицу прохожего, а затем, повалив его и удерживая на земле, отрезал правую и левую ушные раковины. После чего сбежал с места преступления.

Злоумышленник был задержан и отправлен на время следствия в СИЗО. Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.

Ранее 28 апреля сообщалось, что в Екатеринбурге началась проверка из-за автомобиля с телами трех ранее судимых россиян.

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Владимир Седов
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