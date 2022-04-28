Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Летчик Ярошенко заявил о желании привлечь власти США к ответственности

Летчик Ярошенко заявил, что хочет привлечь американские власти к ответственности
Константин Ярошенко

Константин Ярошенко. Фото: РИА Новости

Вернувшийся из заключения летчик Константин Ярошенко заявил, что хочет привлечь власти США к ответственности. Об этом сообщают «Известия».

«Я бы хотел все-таки привлечь власти США к ответственности, если это, конечно, получится, с предоставлением всех фактов, констатируя факты того, что Соединенные Штаты произвели в отношении меня», — рассказал он.

Летчик объяснил, что ему хотелось бы юридическим путем через суды показать не только России, но и всему остальному миру, что сделали в отношении него американские власти.

Российский летчик Константин Ярошенко был задержан в Либерии 28 мая 2010 года по обвинению в организации контрабанды наркотиков. Его доставили в США, где в 2011 году признали виновным и приговорили к двадцати годам лишения свободы.

Обмен летчика на студента из Техаса Тревора Рида, который отбывал в мордовской колонии девятилетний срок за нападение на полицейских в состоянии алкогольного опьянения, состоялся 27 апреля 2022 года

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
VK купит «Яндекс.Новости» и «Яндекс.Дзен»
Врач назвала вредной для здоровья привычку заправлять кровать утром
Задержанные в Москве россияне планировали совершить теракт по указанию СБУ
Появились кадры с места падения вертолета в Саратовской области
Инфекционист исключил вспышку птичьего гриппа среди людей
В ДНР заявили о вероятном нахождении на заводе «Азовсталь» канадского генерала
В США заявили об использовании Россией дельфинов для защиты Севастополя
Один человек погиб при падении учебного вертолета в Саратове
Оценена самая дорогая комната в Петербурге
В российском регионе упал вертолет
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.