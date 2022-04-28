Летчик Ярошенко заявил о желании привлечь власти США к ответственности

Летчик Ярошенко заявил, что хочет привлечь американские власти к ответственности

Вернувшийся из заключения летчик Константин Ярошенко заявил, что хочет привлечь власти США к ответственности. Об этом сообщают «Известия».

«Я бы хотел все-таки привлечь власти США к ответственности, если это, конечно, получится, с предоставлением всех фактов, констатируя факты того, что Соединенные Штаты произвели в отношении меня», — рассказал он.

Летчик объяснил, что ему хотелось бы юридическим путем через суды показать не только России, но и всему остальному миру, что сделали в отношении него американские власти.

Российский летчик Константин Ярошенко был задержан в Либерии 28 мая 2010 года по обвинению в организации контрабанды наркотиков. Его доставили в США, где в 2011 году признали виновным и приговорили к двадцати годам лишения свободы.

Обмен летчика на студента из Техаса Тревора Рида, который отбывал в мордовской колонии девятилетний срок за нападение на полицейских в состоянии алкогольного опьянения, состоялся 27 апреля 2022 года