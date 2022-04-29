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США понадеялись на присоединение Мексики к антироссийским санкциям

Власти США попросили Мексику присоединиться к санкциям против России

Фото: Jorge Duenes / Reuters

США и Мексика проводят совместные консультации по ситуации вокруг Украины, в Белом доме надеются, что Мехико присоединится к санкциям против России. Об этом заявил представитель администрации США, комментировавший отношения сторон в преддверии телефонных переговоров президента США Джо Байдена с мексиканским коллегой Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором. Цитату приводит ТАСС.

«Что касается России, Мексика ранее на многосторонних форумах подтверждала свое осуждение неоправданного вторжения России, Лопес Обрадор призывал к миру и осудил войну, выступив с призывом к международному сообществу сделать все возможное, чтобы немедленно остановить конфликт», — отметил представитель США. Он также понадеялся, что мексиканские власти присоединятся к политике давления на Россию.

Примечательно, что в Мехико на католическую Пасху был сожжен картонный танк с чучелами президента США и его украинского коллеги Владимира Зеленского. Фигурка наполовину дьявола, наполовину Байдена торчала из люка танка, а маленький Зеленский — из ствола. Впрочем, затем стало известно, что из репертуара оркестра мексиканского штата Сакатекас исключили увертюры российского композитора Петра Чайковского.

Виктория Кондратьева
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