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Кремль ответил на принятие в США закона о передаче Украине арестованных активов

Песков назвал закон США о передаче Украине арестованных активов искажением норм права

Фото: Сергей Гунеев / Reuters

Принятый в США закон, разрешающий передавать Украине арестованные активы иностранцев, является вопиющим искажением норм права. Так на него ответил представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

По словам главы государства, решение Соединенных Штатов о конфискации российской собственности в целях оказания помощи Украине вызывает у Москвы глубочайшее неприятие и непонимание.

В данном случае это простая экспроприация частной собственности и попытка ее псевдо-узаконить, добавил представитель Кремля.

Ранее палата представителей США приняла закон, согласно которому разрешается направлять арестованные из-за антироссийских санкций активы на поддержку Украины. Конгрессмены одобрили конфискацию активов иностранцев в случае, если средства получены при поддержке руководства России или вследствие незаконных действий.

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Сергей Истомин
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