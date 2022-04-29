Кремль ответил на принятие в США закона о передаче Украине арестованных активов
Принятый в США закон, разрешающий передавать Украине арестованные активы иностранцев, является вопиющим искажением норм права. Так на него ответил представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.
По словам главы государства, решение Соединенных Штатов о конфискации российской собственности в целях оказания помощи Украине вызывает у Москвы глубочайшее неприятие и непонимание.
В данном случае это простая экспроприация частной собственности и попытка ее псевдо-узаконить, добавил представитель Кремля.
Ранее палата представителей США приняла закон, согласно которому разрешается направлять арестованные из-за антироссийских санкций активы на поддержку Украины. Конгрессмены одобрили конфискацию активов иностранцев в случае, если средства получены при поддержке руководства России или вследствие незаконных действий.