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В России попросили увеличить число рейсов Turkish Airlines

В России предложили увеличить частоту полетов для авиакомпании Turkish Airlines

Фото: Виктор Карасев / Фотобанк Лори

Эксперты общественного совета при Ростуризме и Российском союзе туриндустрии (РСТ) попросили увеличить число рейсов в Россию для авиаперевозчика Turkish Airlines. Об этом в пятницу, 29 апреля, сообщают «Известия».

Уточняется, что соответствующие письма с предложениями организация направила первому вице-премьеру Андрею Белоусову, главе Минтранса Виталию Савельеву и советнику президента и главе Совета по правам человека (СПЧ) Валерию Фадееву.

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Ранее турецкая авиакомпания сама запросила увеличение частоты полетов, однако Минтранс согласовал только 30 процентов рейсов от заявленных. При этом, по словам председателя общественного совета РСТ Дмитрия Давыденко, даже с учетом того, что по данному направлению летают самолеты нескольких российских компаний, мощностей не хватит, чтобы перевезти всех соотечественников, оплативших туры.

«Туроператоры уже продали путевок в Турцию на 40 миллиардов рублей. Но теперь огромная часть туристов, которые их оплатили, не смогут ими воспользоваться. Сейчас пока сложно сказать, сколько именно людей могут остаться без отдыха», — заявил собеседник издания.

По данным «Известий», недостаток провозных мощностей на популярные у россиян курорты республики может создать искусственный дефицит предложения, что приведет к росту цен на авиабилеты.

Ранее в апреле стало известно, что российские авиационные власти не согласовали дополнительные рейсы Turkish Airlines из регионов России в Турцию на майские праздники. Отмечается, что в первую очередь отмена коснулась рейсов в Даламан. 

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Валентина Процкова
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