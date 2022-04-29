В России попросили увеличить число рейсов Turkish Airlines

В России предложили увеличить частоту полетов для авиакомпании Turkish Airlines

Эксперты общественного совета при Ростуризме и Российском союзе туриндустрии (РСТ) попросили увеличить число рейсов в Россию для авиаперевозчика Turkish Airlines. Об этом в пятницу, 29 апреля, сообщают «Известия».

Уточняется, что соответствующие письма с предложениями организация направила первому вице-премьеру Андрею Белоусову, главе Минтранса Виталию Савельеву и советнику президента и главе Совета по правам человека (СПЧ) Валерию Фадееву.

Ранее турецкая авиакомпания сама запросила увеличение частоты полетов, однако Минтранс согласовал только 30 процентов рейсов от заявленных. При этом, по словам председателя общественного совета РСТ Дмитрия Давыденко, даже с учетом того, что по данному направлению летают самолеты нескольких российских компаний, мощностей не хватит, чтобы перевезти всех соотечественников, оплативших туры.

«Туроператоры уже продали путевок в Турцию на 40 миллиардов рублей. Но теперь огромная часть туристов, которые их оплатили, не смогут ими воспользоваться. Сейчас пока сложно сказать, сколько именно людей могут остаться без отдыха», — заявил собеседник издания.

По данным «Известий», недостаток провозных мощностей на популярные у россиян курорты республики может создать искусственный дефицит предложения, что приведет к росту цен на авиабилеты.

Ранее в апреле стало известно, что российские авиационные власти не согласовали дополнительные рейсы Turkish Airlines из регионов России в Турцию на майские праздники. Отмечается, что в первую очередь отмена коснулась рейсов в Даламан.