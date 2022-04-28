В России отменили часть рейсов Turkish Airlines в Турцию на майские праздники

Росавиация не согласовала полетную программу Turkish Airlines в Москву в полном объеме

Российские авиационные власти не согласовали дополнительные рейсы авиакомпании Turkish Airlines из регионов России на курорты Турции на майские праздники. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник в авиационных кругах.

Турецкая авиакомпания Turkish Airlines была вынуждена отменить часть рейсов полетной программы из городов России в Турцию, запланированных на майские праздники. «Какая-то часть дополнительных рейсов согласована. Прежде всего, это региональные рейсы Turkish Airlines. А вот увеличение полетов в Москву пока находится в стадии обсуждения», — сообщил источник издания.

Портал TourDom.ru со ссылкой на копию письма заместителя руководителя Росавиации Владимира Потешкина уточняет, что ведомство готово подтвердить заявленную Turkish Airlines программу дополнительных регулярных рейсов в Москву на период до 15 мая в размере 30 процентов от запрошенного количества частот, полеты в остальные города России — в полном объеме.

Отмечается, что в первую очередь отмена коснулась рейсов в Даламан. Так, туроператоры уже начали замещать отмененные программы из Москвы другими вариантами перелетов.

Ранее в апреле сообщалось, что стоимость туров на курорты Турции на майские праздники с перелетом для двоих туристов начинается от 70 тысяч рублей. Так, в основном для отдыха россияне выбирают Анталью и Белек, в меньшей степени Аланью и Стамбул.