В России отменили часть рейсов Turkish Airlines в Турцию на майские праздники
Российские авиационные власти не согласовали дополнительные рейсы авиакомпании Turkish Airlines из регионов России на курорты Турции на майские праздники. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник в авиационных кругах.
Турецкая авиакомпания Turkish Airlines была вынуждена отменить часть рейсов полетной программы из городов России в Турцию, запланированных на майские праздники. «Какая-то часть дополнительных рейсов согласована. Прежде всего, это региональные рейсы Turkish Airlines. А вот увеличение полетов в Москву пока находится в стадии обсуждения», — сообщил источник издания.
Портал TourDom.ru со ссылкой на копию письма заместителя руководителя Росавиации Владимира Потешкина уточняет, что ведомство готово подтвердить заявленную Turkish Airlines программу дополнительных регулярных рейсов в Москву на период до 15 мая в размере 30 процентов от запрошенного количества частот, полеты в остальные города России — в полном объеме.
Отмечается, что в первую очередь отмена коснулась рейсов в Даламан. Так, туроператоры уже начали замещать отмененные программы из Москвы другими вариантами перелетов.
Ранее в апреле сообщалось, что стоимость туров на курорты Турции на майские праздники с перелетом для двоих туристов начинается от 70 тысяч рублей. Так, в основном для отдыха россияне выбирают Анталью и Белек, в меньшей степени Аланью и Стамбул.