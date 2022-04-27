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Россиянам назвали оптимальную стоимость отдыха в Турции на майские праздники

АТОР: цена тура на майские праздники в Турцию начинается от 70 тысяч рублей для двоих

Фото: Alyona Chipchikova / Unsplash

Стоимость туров на курорты Турции на майские праздники с перелетом для двоих туристов начинается от 70 тысяч рублей. Оптимальную цену предложений назвали специалисты Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Отмечается, что в настоящее время из-за ситуации на Украине спрос на Турцию ограничен относительно небольшим объемом перевозки, высокими ценами и географией перевозки. При этом республика занимает первое место в продажах на майские праздники среди зарубежных направлений — у большинства отечественных туроператоров регион составляет от 35 до 62 процентов от всех продаж. В основном для отдыха россияне выбирают Анталью и Белек, в меньшей степени Аланью и Стамбул.

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Цена недельных путевок начинается от 70 тысяч рублей для двоих, однако желающим провести отпуск в отелях премиум-сегмента по программе all inclusive придется заплатить минимум 170 тысяч рублей. В компании PEGAS Touristik отметили, что большинство продаж по направлению на майские праздники — это «достойные, не бюджетные пятизвездочные гостиницы». Также в последние недели отмечается увеличение спроса на более дорогой сегмент отелей.

Ранее в апреле российская туристка побывала в Турции и рассказала о ценах на местных рынках, в кафе и ресторанах. Так, путешественница описала стоимость товаров и услуг фразой «ниже, чем Крыму». По словам автора, несмотря на изменения в курсе валют, в Турции по-прежнему можно бюджетно отдохнуть.

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Валентина Процкова
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