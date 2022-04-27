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Россиянка побывала в Турции и описала цены словами «ниже, чем в Крыму»

Автор блога на «Яндекс.Дзен» рассказала о дешевых ценах на рынках и в кафе Турции

Фото: Umit Bektas / Reuters

Российская туристка побывала в Турции и рассказала о ценах на местных рынках, в кафе и ресторанах. Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге «Тут вам не там» на платформе «Яндекс.Дзен».

Так, путешественница описала стоимость товаров и услуг фразой «ниже, чем Крыму». По словам автора, несмотря на изменения в курсе валют, в Турции по-прежнему можно бюджетно отдохнуть.

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Например, снять маленькую студию в районе Бейоглу можно от 25 евро (около 1,9 тысячи рублей) в сутки. Сытное блюдо в дешевом уличном кафе обойдется примерно в 270 рублей, ужин для двоих в «приличном» ресторане — в 900 рублей.

Также блогерша приятно удивилась ценам на проезд в общественном транспорте. Абонемент на 10 поездок на автобус, метро и паром можно купить за 88 лир (около 450 рублей).

Ранее в апреле глава Минфина Турции Нуреддин Небати заявил, что россияне смогут пользоваться картами «Мир» на территории страны без ограничений. В настоящее время доля предприятий в стране, которые сотрудничают с российской платежной системой, составляет около 15 процентов.

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Мария Гейн
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