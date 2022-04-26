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В Турции пообещали россиянам беспроблемное использование карт «Мир»

Глава Минфина Турции Небати: у россиян не будет проблем с использованием карт «Мир»

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Глава Минфина Турции Нуреддин Небати пообещал российским туристам беспроблемное использование банковских карт платежной системы «Мир» во время отдыха в республике. Об этом сообщает ТАСС.

По словам руководителя ведомства, в настоящее время доля предприятий в стране, которые сотрудничают с российской платежной системой, составляет около 15 процентов. «У туристов из России не будет проблем с оплатой товаров и услуг в Турции благодаря платежной системе "Мир"», — добавил Небати.

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Кроме того, глава Минфина отметил, что доходы от туризма в республике в 2022 году ожидаются на уровне 35 миллиардов долларов (2,5 триллиона рублей). При этом заполняемость турецких отелей в мае уже составила 92 процента.

Ранее в апреле исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе предложила властям Турции интегрировать российскую платежную систему «Мир» в свою финансовую систему. Также она призвала турецкую сторону увеличить количество банкоматов и терминалов турецких банков, принимающих российские карты «Мир».

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Валентина Процкова
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