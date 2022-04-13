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Туроператоры предложили решение проблемы с картами «Мир» в Турции

АТОР: Турции следует интегрировать платежную систему «Мир» в свою финансовую систему

Фото: Murad Sezer / Reuters

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе предложила властям Турции интегрировать российскую платежную систему «Мир» в свою финансовую систему. Об этом сообщает ТАСС.

По словам специалиста, уход с отечественного рынка международных платежных систем Visa и Mastercard приведет к уменьшению количества самостоятельных российских туристов в Турции, поскольку они столкнутся с трудностями при онлайн-оплате авиабилетов и отелей. «Скорейшая интеграция российской системы "Мир" к веб-сайтам "Турецких авиалиний" и отелей может способствовать решению проблемы», — пояснила она.

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Кроме того, Ломидзе призвала турецкую сторону увеличить количество банкоматов и терминалов турецких банков, принимающих российские карты «Мир». Эксперт отметила, что отдыхающим трудно понять, в каких магазинах они могут использовать отечественную карту, поэтому следует на дверях всех магазинов разместить объявления о приеме в их терминалах карты «Мир».

Ранее в апреле российских туристов предупредили, что туриндустрия Турции планирует в ближайшее время расширить применение карт «Мир» и обеспечить беспроблемные расчеты на курортах страны. По словам специалистов туротрасли, участники турецкого туррынка обещают быстрее внедрять применение российской платежной системы.

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Валентина Процкова
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