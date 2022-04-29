Зампред СБ РФ Медведев назвал посредственной статью канцлера ФРГ Шольца из-за лозунгов

Зампредседателя Совете безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев прокомментировал статью, которую написал канцлер ФРГ Олаф Шольц для издания Welt. Об этом российский политик написал в своем официальном Telegram-канале.

Медведев обвинил канцлера Германии в посредственности, поскольку его статья богата лозунгами о вине президента России Владимира Путина и граждан страны. Зампред Совбеза добавил, что Шольц написал материал, чтобы опровергнуть подозрения

Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в его симпатии к России. Он также назвал статью посредственной.

«Канцлер ФРГ для Welt статью написал. Статья посредственная, лозунги одни: у нас демократия, а во всём виноват Путин и русские. Видимо, деда Байдена на ночь смотрел. А у самого рейтинг падает и инфляция запредельная. Поэтому виноваты русские, конечно», — подчеркнул он.

Представитель Совбеза России добавил, что подобный подход «не пройдет». «Немецкий бюргер посильнее американского обывателя, он думать не разучился», — отметил он. По словам Медведева, «на этом в историю не въедешь, вину за свои провалы в родной стране не смоешь и лучше любимой немцами Ангелы не станешь».

«Подход не засчитан. Калибр Вилли Брандта, Гельмута Шмидта или Шарля Андре Жозефа Мари де Голля остался в глубоком прошлом. Европа мельчает…», — заключил политик.