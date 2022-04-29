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Медведев пригрозил Западу реакцией на притеснение и унижение граждан России

Медведев: Россия будет углублять кооперацию в миграционной сфере с дружественными странами
Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев. Фото: Kremlin Pool/ Globallookpress.com

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале пригрозил западным странам реакцией на притеснение и унижение граждан России. Он подчеркнул, что недружественные шаги не останутся без ответа.

«В последнее время ряд западных стран предпринимает в отношении нашей страны недружественные шаги. Выдворяют сотрудников российских посольств. Захватывают дипломатическую собственность. Притесняют, унижают или подвергают иной дискриминации граждан России. Без реакции ни один подобный факт не останется», — подчеркнул политик.

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Медведев добавил, что Россия будет углублять кооперацию с дружественными государствами, которые заинтересованы в сотрудничестве и партнерстве, в миграционной сфере. Особое внимание планируется уделить людям, которые хотят переселиться с Украины или из республик Донбасса не как беженцы, а после стабилизации ситуации. Зампред Совбеза заявил, что для них создадут систему правовых преференций и иных форм поддержки.

Ранее Медведев на заседании Межведомственной комиссии по вопросам совершенствования государственной миграционной политики пообещал создать систему правовых привилегий для соотечественников из Донбасса. Он подчеркнул, что в России делается очень многое, чтобы помочь беженцам из этих регионов и из других частей Украины: их обеспечивают жильем, средствами к существованию, предоставляют медицинскую помощь.

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Марина Совина
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