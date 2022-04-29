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Медведев предложил создать систему привилегий для соотечественников из Донбасса

Зампред СБ Медведев предложил дать соотечественникам из Донбасса правовые привилегии

Фото: Alexander Rekun / Globallookpress.com

Для «соотечественников из Донбасса» следует создать систему правовых привилегий. Об этом на заседании Межведомственной комиссии по вопросам совершенствования государственной миграционной политики заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. Его слова приводит ТАСС.

По словам Медведева, льготы должны касаться вопросов их добровольного планового переселения. Зампред Совбеза подчеркнул, что Россия уже делает много для поддержки переселенцев.

«В оперативном режиме делается очень многое, чтобы помочь беженцам из этих регионов и из других частей Украины, обеспечить их жильем, средствами к существованию, медицинской помощью», — рассказал политик.

Также зампред Совбеза сообщил о планах разработать закон, который регулировал бы вопросы въезда, выезда и пребывания иностранных граждан.

В Россию за последние два месяца прибыли более миллиона беженцев из Донбасса и Украины.

Ранее Дмитрий Медведев выступил с предложением создать биометрическую базу мигрантов. Специалист по миграции Крупнов поддержал инициативу Медведева.

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Валерий Розенберг
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