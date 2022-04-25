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Путин назвал число прибывших в Россию беженцев из Донбасса и Украины

Президент Путин заявил о прибытии в Россию более 1 млн беженцев из Донбасса и Украины

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

В Россию за последние два месяца прибыли более миллиона беженцев из Донбасса и Украины. Об этом заявил президент Владимир Путин на заседании коллегии Генпрокуратуры, передает «Интерфакс».

В это количество входят 100 тысяч детей. Президент призвал прокуратуру уделять защите прав беженцев особое внимание и рассматривать их обращения в максимально короткие сроки. Он отметил, что эти люди часто покидали страну в сложных условиях, не имея на руках документов, необходимых для трудоустройства, получения материальной помощи или устройства детей в школы и детские сады.

Ранее в ООН сообщили, что Украину с 24 февраля покинули более пяти миллионов человек. Более 2,8 миллиона из них выехали в Польшу, 757 тысяч оказались в Румынии и более 400 тысяч в Молдавии и Венгрии.

Глава МИД Германии Анналена Бербок в начале апреля заявила, что ФРГ выделит Молдавии 695 миллионов евро на траты, связанные с размещением беженцев на своей территории.

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Роман Кирьянов
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