Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Медведев предложил отказывать во въезде мигрантам без биометрии

Зампред СБ Медведев предложил отказывать во въезде мигрантам без сдачи биометрии

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предложил собирать биометрические данные мигрантов. В своем Telegram-канале он уточнил, что обсуждение создания единой современной информационной системы миграционного учета состоялось в ходе заседания комиссии Совбеза РФ.

«Мы должны точно знать, кто, на какой срок и с какими целями въехал в нашу страну. Причем со всеми необходимыми биометрическими данными каждого мигранта», — отметил он, предложив отказывать во въезде без сдачи биометрии.

Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае сотрудники ФСБ задержали 20-летнего мигранта из Средней Азии, финансировавшего запрещенную в России международную террористическую организацию «Катиба Таухид валь-Джихад». Уточнялось, что в ноябре 2021 года в отношении фигуранта было возбуждено первое дело за то, что он призывал пользователей в интернете к осуществлению терактов и оправдывал терроризм. Во время расследования выяснилось, что иностранец перевел деньги на QIWI-кошелек одного из членов запрещенной группировки на нужды вооруженных боевиков.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Американские дроны-камикадзе применили против российских танков в ДНР
Раскрыты обстоятельства взрыва в московском частном доме
Билли Айлиш впервые появится в «Симпсонах»
В Совфеде назвали страну для переезда американских биолабораторий с Украины
Россиянин на мусоровозе сбил ребенка на электросамокате и попал на видео
В Литве предложили сделать 9 мая «днем памяти жертв геноцида на Украине»
Цены на жилье в России начали снижаться
Глава ДНР пообещал отстроить Мариуполь
Легионер «Динамо» удивился уровню футбола в России
Подозреваемый в убийстве заключенного в саратовской колонии взят под стражу
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.