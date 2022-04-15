Медведев предложил отказывать во въезде мигрантам без биометрии

Зампред СБ Медведев предложил отказывать во въезде мигрантам без сдачи биометрии

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предложил собирать биометрические данные мигрантов. В своем Telegram-канале он уточнил, что обсуждение создания единой современной информационной системы миграционного учета состоялось в ходе заседания комиссии Совбеза РФ.

«Мы должны точно знать, кто, на какой срок и с какими целями въехал в нашу страну. Причем со всеми необходимыми биометрическими данными каждого мигранта», — отметил он, предложив отказывать во въезде без сдачи биометрии.

Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае сотрудники ФСБ задержали 20-летнего мигранта из Средней Азии, финансировавшего запрещенную в России международную террористическую организацию «Катиба Таухид валь-Джихад». Уточнялось, что в ноябре 2021 года в отношении фигуранта было возбуждено первое дело за то, что он призывал пользователей в интернете к осуществлению терактов и оправдывал терроризм. Во время расследования выяснилось, что иностранец перевел деньги на QIWI-кошелек одного из членов запрещенной группировки на нужды вооруженных боевиков.