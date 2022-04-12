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Сотрудники ФСБ задержали иностранца за переводы денег террористам

В Хабаровском крае ФСБ задержала 20-летнего мигранта за финансирование террористов

Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

В Хабаровском крае сотрудники ФСБ задержали 20-летнего мигранта из Средней Азии, финансировавшего запрещенную в России международную террористическую организацию «Катиба Таухид валь-Джихад». Об этом во вторник, 12 апреля, сообщает РИА Новости.

По сведениям агентства, в ноябре 2021 года в отношении фигуранта было возбуждено первое дело за то, что он призывал пользователей в интернете к осуществлению терактов и оправдывал терроризм. Во время расследования выяснилось, что иностранец перевел деньги на QIWI-кошелек одного из членов запрещенной группировки на нужды вооруженных боевиков.

После этого в отношении него возбудили второе дело по статье 205 УК РФ («Содействие террористической деятельности»).

7 апреля сообщалось, что в Самаре приговорили к 16 годам колонии пособника террористов, собиравшего средства для боевиков в Самаре, Орле, Ульяновске и Уфе.

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Елизавета Новикова
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